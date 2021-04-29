Картина "Засранка" Хуцуляка получила главный приз ММКФ

кадр из трейлера фильма "#Засранка"; режиссер – Андрей Хуцуляк; производство - DaKINO Production
Румынская картина "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка стала обладателем "Золотого святого Георгия", Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
"Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему было принято такое решение. Мне кажется, что маленький кусочек этой награды должен достаться всем участникам фестиваля. (...) Мы все пережили это трудное время", – сказал режиссер.
Хуцуляк также выразил слова благодарности всем своим коллегам, которые помогали в создании картины.
Актриса Андрея Грэмоштяну, сыгравшая главную роль в румынском фильме "#Засранка", получила приз за лучшую женскую роль. А за лучшую мужскую роль награду получил иранский актер Сохейл Гханнадан в фильме "Сын".
Также фильм "Кровопийцы" режиссера Юлиана Радльмайера из Германии получил спецприз жюри. Алексей Федорченко за фильм "Последняя "Милая Болгария" удостоился "Серебряного святого Георгия" за режиссуру.
Лента режиссера Яниса Александр Кифера "Коллеги" была отмечена как лучший короткометражный фильм, а за документальную картину "Сабайя" отметили режиссера Хогира Хирори. Картина "Амурская голгофа" Юлии Сергиной получила спецприз в рамках конкурсной программы документального кино.
Артист РСФСР Сергей Никоненко был удостоен специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".
Московский Международный кинофестиваль проходил в столице с 22 по 29 апреля. Всего в конкурсной программе было представлено 210 игровых, короткометражных и документальных фильмов из 51 страны, в числе которых Германия, Румыния, Иран, Италия, Китай, Япония и другие.
Жюри в этом году возглавил филиппинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, который не смог побывать на фестивале лично из-за пандемии коронавируса.
За восемь дней фестиваля киносеансы посетили 32 тысячи человек. В кинотеатрах столицы прошли 450 показов.
Церемония закрытия ММКФ проходит в Москве
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