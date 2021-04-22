Спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф посмертно присужден Валентину Гафту

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Специальный приз 43-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф посмертно присудили народному артисту РСФСР Валентину Гафту, который скончался в декабре минувшего года на 86-м году жизни. Об этом сообщил президент смотра Никита Михалков.

По его словам, приз вручили потрясающему человеку.

"Жить в этой среде, в актерской ауре непростой, сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность, при этом быть потрясающим актером. Я имел счастье с ним работать. Наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и, с другой стороны, яростного юмора, испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки ему кажутся неправильными. Это замечательный актер Валентин Гафт", – отметил Михалков.

Награду из его рук получила вдова Гафта, актриса Ольга Остроумова и выразила благодарность за приз.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в столице. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, Театре имени Моссовета, театре "Ленком", а также в Театре Сатиры.