Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным умершего Валентина Гафта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью артиста Валентина Гафта. Об этом говорится на сайте РПЦ.

"Со скорбью узнал о кончине народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта. Всю свою жизнь почивший отдал творческой деятельности и искусству, которое, по его убеждению, должно нравственно воспитывать и духовно преображать человека, сохранять в культурной памяти народа высокие идеалы и ценности", – написал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соболезновании говорится, что актер был разносторонне одаренной личностью, обладавшей яркой артистической харизмой.

Епископ Русской православной церкви выразил соболезнования близким и коллегам Валентина Гафта. Актер умер 12 декабря. Народному артисту РСФСР Валентину Гафту было 85 лет.