Коллеги Гафта выразили соболезнования в связи со смертью актера

В субботу, 12 декабря, не стало любимого многими актера Валентина Гафта. Народному артисту РСФСР было 85 лет. За свою карьеру в театре и кино он исполнил порядка 200 ролей. Рассказываем, что известно о причине смерти актера, а также вспоминаем, как он украсил своим ярким талантом отечественное искусство.

Фото: Москва 24

"Каждая его роль была шедевр"

О том, что Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни, рассказала его супруга Ольга Остроумова. Информацию об этом подтвердили и в театре "Современник", где актер работал с 1969 года. Остроумова также пояснила, что причиной смерти артиста стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году.

Известно, что Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Погребение запланировано на 15 декабря. Прощание с актером состоится в "Современнике". Об этом рассказал директор театра Игорь Попов.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, произошедшее глава государства считает большой утратой для всей российской культуры. Сергей Собянин также заявил, что ушел из жизни великий актер.





Сергей Собянин мэр Москвы Десятки блистательных ролей в кино и на сцене лучших московских театров снискали Валентину Гафту любовь и уважение нескольких поколений зрителей. Необыкновенное чувство юмора и литературный талант мастера ярко проявились в его искрометном поэтическом творчестве.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин тоже поделился воспоминаниями о работе с Гафтом. По его словам, не стало еще одного большого актера, крупной личности.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Его работа над ролью – это урок для многих поколений актеров. На репетиции он всегда мучил себя, мучил всех, как казалось, он скрупулезно выяснял каждую мелочь, каждую деталь образа, над которым работал. Это урок, серьезный урок для всех", – рассказывает Калягин.





Александр Калягин председатель Союза театральных деятелей России Это был блестящий мастер, каждая его роль была шедевр. У Валентина Иосифовича было множество талантов. Он читал прекрасные стихи, эпиграммы, у него была очень твердая гражданская позиция высокого уровня.

В свою очередь, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара заявил, что ушла "последняя совесть России".

"Я очень его любил и буду любить всегда. Очень больно и жаль, что ушел великий поэт, великий артист, великий гражданин. Я бы даже сказал, последняя совесть России ушла. Его детская наивность, чистота, она и позволяла говорить так, как взрослые никогда бы не позволили себе, а он по своей чистоте многие вещи говорил очень откровенно. Не всем это нравилось, но это было правдой", – сказал он.

Режиссер Никита Михалков также отметил, что Гафт до конца своих дней сохранял открытый и искренний взгляд на жизнь.





Никита Михалков режиссер Я никогда не понимал, как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека – во всех смыслах этого слова.

"Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта", – подчеркнул он.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что "уходят самые-самые последние из могикан". Он также добавил, что если поступит предложение, то Мосгордума может поддержать установку памятной таблички актеру.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Легенда сцены

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года в семье юриста, участника Великой Отечественной войны и домохозяйки. Еще со школьных лет он посещал занятия в драматическом кружке. А в 1953 году с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ. В 1957 году Гафт дебютировал в Театре имени Моссовета, он также играл в постановках Театра Сатиры, Московского драматического театра, Ленкома.

С 1969 года и вплоть до 2020 года был ведущим артистом театра "Современник". Наиболее известные его роли, сыгранные здесь, – Городничий в "Ревизоре" Николая Гоголя, Рахлин в "Коте домашнем средней пушистости" Владимира Войновича и Григория Горина, Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, а также многие другие.

В кино Гафт дебютировал в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". А всенародную любовь ему принесли роли лакея Брассета в музыкальном фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", председателя гаражного кооператива Сидорина в трагикомедии "Гараж", Аполлона Сатанеева в музыкальной комедии "Чародеи", полковника Ивана Покровского в комедии "О бедном гусаре замолвите слово" и не только. За всю свою карьеру в различных фильмах и сериалах он совершил более ста перевоплощений.

Умер легендарный актер театра и кино Валентин Гафт

Гафт также известен своим поэтическим и писательским талантом. Он является автором книг "Я постепенно познаю…" (1997), "Жизнь – театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017). Особой популярностью пользуются его эпиграммы.

Разностороннее творчество Гафта было отмечено множеством наград. В том числе ему присвоили в 1984 году звание народного артиста РСФСР. Кроме того, он был награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).

Москва 24 выражает искренние соболезнования близким, друзьям и поклонникам Валентина Гафта.

