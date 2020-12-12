Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, светлая память об артисте навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников.

"Ушел из жизни великий актер, вписавший незабываемые страницы в летопись отечественной культуры. Десятки блистательных ролей в кино и на сцене лучших московских театров снискали Валентину Гафту любовь и уважение нескольких поколений зрителей. Необыкновенное чувство юмора и литературный талант мастера ярко проявились в его искрометном поэтическом творчестве", – заявил Собянин.

Ранее свои соболезнования выразил Владимир Путин. Глава государства считает случившееся большой утратой для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры.

О смерти артиста сообщила его супруга Ольга Остроумова. Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Актера похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Похороны планируются на 15 декабря. Прощание с артистом пройдет в театре "Современник".

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.