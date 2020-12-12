Умер актер Валентин Гафт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванк
Актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
"Да, его не стало. Это сегодня произошло", – приводит ТАСС слова Остроумовой.
По некоторым данным, Гафта похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Похороны запланированы на 15 декабря.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".
Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.
В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.