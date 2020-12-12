Умер актер Валентин Гафт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванк

Актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", – приводит ТАСС слова Остроумовой.

По некоторым данным, Гафта похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Похороны запланированы на 15 декабря.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.