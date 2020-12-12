Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС. По информации источника агентства, его погребут на аллее деятелей искусств.

Он также сообщил, что похороны планируются на 15 декабря. Прощание с артистом пройдет в театре "Современник".

О смерти артиста сообщила его супруга Ольга Остроумова. Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.