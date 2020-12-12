Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гафта

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства считает случившееся большой утратой для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры.

В ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.

О смерти артиста сообщила его супруга Ольга Остроумова. Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Актера похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Похороны планируются на 15 декабря. Прощание с артистом пройдет в театре "Современник".

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.