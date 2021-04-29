Закрытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Прямой эфир





Именитые деятели культуры проходят по красной ковровой дорожке к Московскому театру мюзикла, где состоится церемония закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

Кинофестиваль открылся 22 апреля. Режиссер Тимур Бекмамбетов представил зрителями блокбастер "Девятаев", в котором рассказывается о подвиге советского летчика.

На церемонии открытия специальный приз кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф был посмертно присужден народному артисту РСФСР Валентину Гафту. Президент ММКФ Никита Михалков передал награду вдове артиста, актрисе Ольге Остроумовой, которая в ответ выразила слова благодарности.

Также Россия заявила о себе, представив на конкурс психоаналитический детектив "Последняя "Милая Болгария". Режиссер Алексей Федорченко снял его по мотивам автобиографического произведения Михаила Зощенко "Перед восходом солнца".

Всего в конкурсной программе было представлено 210 игровых, короткометражных и документальных фильмов из 51 страны, в числе которых Германия, Румыния, Иран, Италия, Китай, Япония и другие. Жюри в этом году возглавил филиппинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, который не смог побывать на фестивале лично из-за пандемии коронавируса.

За восемь дней фестиваля киносеансы посетили 32 тысячи человек. В кинотеатрах столицы прошли 450 показов.