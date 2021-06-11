Russian Film Festival пройдет почти по всему миру

Фото: кадр из фильма "Северный ветер"; режиссер – Рената Литвинова; производство – Фонд "Запределье"
Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в этом году состоится в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскино".
Уточняется, что фестиваль начнется в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане. В июле он пройдет в Азии и Южной Корее, Индии, Азербайджане и Израиле.
"Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии", – говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что программа фестиваля предназначена для широкой аудитории. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных фильмов последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях.
Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Режиссер назвал картину важным для себя фильмом и отметил значимость включения картины в основной конкурс кинофестиваля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: