Russian Film Festival пройдет почти по всему миру

Фото: кадр из фильма "Северный ветер"; режиссер – Рената Литвинова; производство – Фонд "Запределье"

Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в этом году состоится в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Уточняется, что фестиваль начнется в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане. В июле он пройдет в Азии и Южной Корее, Индии, Азербайджане и Израиле.

"Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии", – говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что программа фестиваля предназначена для широкой аудитории. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных фильмов последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях.

Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Режиссер назвал картину важным для себя фильмом и отметил значимость включения картины в основной конкурс кинофестиваля.