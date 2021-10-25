Павел Чухрай избран главой Российского Оскаровского комитета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главой Российского Оскаровского комитета был избран режиссер Павел Чухрай, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в комитете.

"Павла Чухрая выбрали большинством голосов", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что комитет составил список из 110 отечественных картин, из которых выберут претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В их число попали "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, "Огонь" Алексея Нужного, а также "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Серебряные коньки" Михаила Локшина.

