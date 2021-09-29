Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"

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Актер и режиссер Никита Михалков заявил, что российские фильмы не смогут одержать победу на премии "Оскар" в этом году, поскольку она политизирована. Об этом сообщает РИА Новости.

"Потому что "Оскар" уже стал никаким", – сказал режиссер в ходе международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

Ранее Михалков прокомментировал новые правила кинопремии "Оскар", назвав их нравственным бешенством. Сложившуюся ситуацию режиссер считает сумасшествием, которое построено на обесчеловечивании, оправдывающем насилие.

По его мнению, американская киноакадемия таким образом проявляет зеркальную дискриминацию.

