Названы сроки проведения Московского кинофестиваля в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
44-ый Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 2022 году будет проходить с 21 по 28 апреля, сообщает "Газета.ру".
Прием заявок на участие в конкурсе стартует 13 декабря. Программным директором фестиваля назначен киновед и режиссер Петр Шепотинник.
Шепотинник работает на Московском кинофестивале с 1999 года.
В прошлом году ММКФ проходил в столице с 22 по 29 апреля. Всего в конкурсной программе было представлено 210 игровых, короткометражных и документальных фильмов из 51 страны, в числе которых были Германия, Румыния, Иран, Италия, Китай, Япония и другие.
Ранее российский фильм "Обходные пути" Екатерины Селенкиной получил спецприз для молодых женщин-режиссеров в рамках программы Венецианского кинофестиваля "Неделя критики". Картина, действие которой происходит на московских окраинах, повествует о герое, промышляющем распространением наркотиков.
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