Фото: depositphotos/borkus

Россия продолжит настаивать на документальном закреплении отказа от расширения НАТО на Восток. Об этом в интервью газете "Известия" сообщили сотрудники дипломатического представительства РФ в Бельгии.

Дипломаты подчеркнули, что ключевым требованием России является отмена итогов Бухарестского саммита 2008 года. По их мнению, устные обещания, данные альянсом в прошлом, были проигнорированы, поэтому теперь все договоренности должны фиксироваться "на бумаге".

Также сотрудники дипмиссии добавили, что в архивах стран НАТО хранятся документальные свидетельства данных ранее заверений, однако западные страны сознательно избегают их публикации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия расценит ввод западных сил на Украину как интервенцию. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги будут восприняты как недружественные и несущие прямую угрозу безопасности стране.