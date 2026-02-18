Форма поиска по сайту

18 февраля, 08:22

Город

Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги два нежилых помещения в районе Щербинка. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов составляет 360 и 178,1 квадратного метра. Они расположены на первых этажах зданий рядом с жилыми домами и парками, поэтому размещенные в них организации будут востребованы среди местных жителей, в том числе с детьми. Например, там можно открыть офис, школу иностранных языков, коворкинг или развивающий центр.

Объекты находятся по адресам улица Брусилова, дом 7, и улица Маршала Савицкого, дом 26, корпус 2. У них есть отдельный вход.

Подать заявки можно до 5 и 16 марта. Сами торги назначены на 17 и 25 марта. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, население ТиНАО растет с каждым годом благодаря улучшению транспортной доступности и социальной инфраструктуры. Поэтому там растет спрос и на коммерческую недвижимость. В нежилых помещениях можно открыть магазины, аптеки или бытовые сервисы.

В прошлом году в ТиНАО приобрели 6 помещений для бизнеса общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее Москва выставила на торги два коммерческих помещения районе Западное Дегунино. Объекты площадью 42,8 и 225,4 квадратного метра расположены по адресу Базовская улица, дома 24б и 26. Они находятся на первых этажах зданий и могут быть подключены ко всем основным коммуникациям.

