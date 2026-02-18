Городские службы круглосуточно устраняют последствия сильного снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы в Москве продолжают круглосуточную уборку последствий мощного снегопада, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

К работам привлечены силы ресурсоснабжающих, инженерных и строительных организаций города. Также повсеместно ведутся погрузка и вывоз снега.

В светлое время суток специалисты будут очищать скатные кровли, фасадные элементы, водостоки и желоба от снега и наледи. В комплексе напомнили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Горожан просят быть внимательнее, не заходить за ограждения и не оставлять автомобили в зоне уборки.

На Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Ожидается, что к пятнице, 20-го числа, он принесет новый рекорд высоты снежного покрова.

Вместе с тем до 21:00 18 февраля в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.