Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:59

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

SHOT: Волочкова заплатила почти 1 млн руб за операцию в клинике для бомжей в Германии

Волочкова заплатила почти 1 млн руб за операцию в клинике для бомжей в Германии – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге в одной из клиник Германии с неоднозначной репутацией. Вмешательство обошлось ей почти в 1 миллион рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, артистке удалили кость в клинике St. Marien-Hospital, которая находится в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются, что в этой больнице не работает рентген. Также поводом для недовольства пациентов становится невнимательность медперсонала, путаница с анализами и преждевременная выписка. Кроме того, учреждение обязано принимать бездомных, что тоже сказывается на его работе. Питание, по отзывам, скромное: бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

Стоимость операции Волочковой составила около 10 тысяч евро (примерно 909 тысяч рублей. – Прим. ред.). При этом балерина решила не оплачивать дополнительные услуги – недельный стационар и реабилитацию. Она осталась довольна выбором клиники и назвала врачей "лучшими в стране".

Волочкова рассказала, что это учреждение ей порекомендовали знакомые. Несмотря на рекомендацию соблюдать покой в течение 8 недель, артистка уже анонсировала выступление на конец марта.

Ранее балерина рассказывала, что операция была профессиональной необходимостью. Волочкова призналась, что выступала на сцене в пуантах на протяжении 40 лет, несмотря на предупреждения врачей. В результате у нее увеличилась кость.

"Интервью": Анастасия Волочкова – о домашнем Большом театре

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика