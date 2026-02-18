SHOT: Волочкова заплатила почти 1 млн руб за операцию в клинике для бомжей в Германии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге в одной из клиник Германии с неоднозначной репутацией. Вмешательство обошлось ей почти в 1 миллион рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, артистке удалили кость в клинике St. Marien-Hospital, которая находится в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются, что в этой больнице не работает рентген. Также поводом для недовольства пациентов становится невнимательность медперсонала, путаница с анализами и преждевременная выписка. Кроме того, учреждение обязано принимать бездомных, что тоже сказывается на его работе. Питание, по отзывам, скромное: бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

Стоимость операции Волочковой составила около 10 тысяч евро (примерно 909 тысяч рублей. – Прим. ред.). При этом балерина решила не оплачивать дополнительные услуги – недельный стационар и реабилитацию. Она осталась довольна выбором клиники и назвала врачей "лучшими в стране".

Волочкова рассказала, что это учреждение ей порекомендовали знакомые. Несмотря на рекомендацию соблюдать покой в течение 8 недель, артистка уже анонсировала выступление на конец марта.

Ранее балерина рассказывала, что операция была профессиональной необходимостью. Волочкова призналась, что выступала на сцене в пуантах на протяжении 40 лет, несмотря на предупреждения врачей. В результате у нее увеличилась кость.