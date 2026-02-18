СФ одобрил сохранение выплат многодетным семьям при небольшом превышении доходов

Фото: depositphotos/Tiko0305

Совфед на пленарном заседании одобрил закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода.

Поправки внесут в федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" и отдельные законодательные акты страны.

Изменения устанавливают условия сохранения пособий при рождении и воспитании ребенка семьям, относящимся к многодетным и имеющим среднедушевой доход не выше на 10% регионального прожиточного минимума.

Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, действующего в соответствующем субъекте РФ.

Ранее в Госдуме предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за детьми до 3 лет. Кроме того, парламентарии намерены закрепить норму, согласно которой минимальная выплата по уходу за ребенком не может быть ниже регионального прожиточного минимума на детей.