Автор мема "Дорогу педагогу" зарегистрировала фразу как товарный знак до 2034 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vasyalisaofficial

Блогер из Санкт-Петербурга Василиса Кедрова, ставшая популярной благодаря мемной фразе: "Дорогу педагогу", официально зарегистрировала ее как товарный знак. Об этом свидетельствуют данные сайта Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как указано в бюллетене товарных знаков, права на бренд будут действовать до 27 июня 2034 года.

Кедрова, как сообщается на ее странице соцсети "ВКонтакте", является автором пародийных роликов, в которых она появляется в образе учительницы. Именно оттуда и пошла фраза: "Дорогу педагогу", впоследствии ставшая вирусной.

Ранее сообщалось, что российский блогер Николай Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка". Права на бренд будут действовать до 2035 года. Так блогер сможет производить и продавать технику, одежду и безалкогольные напитки.