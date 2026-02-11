Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:36

Экономика

Компания Rolex зарегистрировала в России два товарных знака

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России товарные знаки Easylink и Syloxi для наручных часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на товарные знаки были поданы в декабре 2024 года из Швейцарии, а зарегистрированы только в феврале текущего года. Срок действия исключительного права истекает в декабре 2034 года.

Товарные знаки были зарегистрированы по классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят наручные часы и часы-браслеты всех типов.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России свой одноименный товарный знак. Компания сможет использовать его для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.

В свою очередь, косметическая компания L'Oreal зарегистрировала в России 6 товарных знаков. Среди них: Alien, Mixa, Lancome, essie, Re-Plasty age recovery и Pureology Professional color care.

UEFA подал заявку на регистрацию товарного знака "Евро-2028" в России

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика