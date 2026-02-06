Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:44

Экономика

Uniqlo зарегистрировал в России еще один товарный знак

Фото: ТАСС/Zuma

Японский ретейлер одежды, представляющий бренд Uniqlo, зарегистрировал в России еще один товарный знак Powder Feel. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в сентябре 2025 года. Позднее федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла положительное решение, согласно которому срок действия торговой марки продлится до 2035-го.

Бренд Powder Feel сможет продавать в РФ различные товары, включая женскую и мужскую одежду, обувь и головные уборы.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России в марте 2022 года, а через год полностью покинули рынок. В 2023-м японский бренд уступил свои торговые площади отечественным производителям.

Однако в сентябре 2025 года японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал сразу 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них были логотипы дочерней компании GU Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Кроме того, подавались заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Уже в январе 2026-го Роспатент одобрил прошение о регистрации марки "Юникло". Знак был оформлен по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

