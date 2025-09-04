Связанный с Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на товарные знаки

Фото: depositphotos/artjazz

Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Все заявки подали 31 августа из Японии. Среди них – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Кроме того, поданы заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Согласно информации Роспатента, у холдинга в распоряжении уже есть около 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два – с GU, три – с Fast Retailing Co. Ближайший срок истечения прав на товарные знаки – 14 октября этого года (два знака с названием Uniqlo).

Uniqlo приостановила работу в России в марте 2022 года, а через год полностью покинула рынок. В 2023-м японский бренд уступил свои торговые площади отечественным производителям.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что компания не вернется в Россию из-за данного основателем бренда Тадаси Янаи обещания этого не делать. По его словам, Янаи принял такое решение из-за акций протеста.