Uniqlo не вернется в РФ из-за данного главой компании обещания

Фото: depositphotos/filedimage

Компания Uniqlo не вернется на российский рынок из-за данного основателем бренда Тадаси Янаи обещания этого не делать, заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик в интервью газете "Ведомости".

По словам Репика, Янаи принял такое решение из-за акций протеста.

"Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически его вынудили дать такое обещание", – считает глава "Деловой России".

Янаи подчеркнул, что для него очень важна честь, поэтому он будет держать свое слово, несмотря на возможное желание вернуться в Россию.

Uniqlo приостановила свою работу в РФ с марта 2022 года, а через год полностью покинула российский рынок. В начале мая 2023-го японский бренд уступил свои торговые площади отечественным производителям.

Аренду всех магазинов в стране Uniqlo прекратила в августе того же года. Сразу после этого помещения в ТЦ "Атриум" и "Европолис" в Москве занял бренд одежды Lime, а в "Авиапарке" и "Мега" (Химки и Теплый Стан) – Just Clothes от Lady&Gentleman City.

При этом перед прекращением работы компания выплатила штрафы по договорам аренды, уволила сотрудников, выплатив им по 11 окладов, а также перевела японских менеджеров в другие страны.