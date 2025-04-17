IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ

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Компания по продаже мебели IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Заявка о регистрации марки находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года, говорится в сообщении.

IKEA приостановила работу на российском рынке в 2022 году. Тем не менее компания зимой прошлого года продлила действие своего товарного знака до августа 2033 года.

Осенью 2024 года стало известно, что Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой последний актив в России. Кроме того, группа Газпромбанк выкупила у Ingka Centres сеть торговых центров "Мега" в России. В сделку входила продажа 14 торговых центров, которые находятся в Москве, Подмосковье, Новосибирске и еще нескольких городах.