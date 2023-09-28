Газпромбанк завершил сделку по покупке торговых центров "Мега" в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Группа Газпромбанк выкупила у Ingka Centres сеть торговых центров "Мега" в России. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Отмечается, что в состав сделки вошли 14 ТЦ, расположенных в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Адыгее, Казани и Екатеринбурге.

Их общая площадь – 2,3 миллиона квадратных метров. Детали сделки не раскрываются.

Ранее в СМИ оценивали стоимость ТЦ в 2,85 миллиарда долларов без учета дисконта от 50%, который нужен для согласования сделки правительственной комиссией. Отмечалось, что продажа активов может включать опцион обратного выкупа.

Также корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из бизнеса в РФ. Российское подразделение корпорации сменило название на ООО "Ритэйл кселенс". Его генеральным директором стал Денис Щукин.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сказал, что магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца этого года. По его информации, товары бренда включены в список параллельного импорта, поэтому основу ассортимента составит сама марка, цены вырастут в пределах инфляции.

Газпромбанк выкупил 14 столичных торговых центров "Мега"