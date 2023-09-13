Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

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Корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из российского бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что российское подразделение корпорации Phillips-Van Heusen Corporation сменило название на ООО "Ритэйл кселенс". Его генеральным директором стал Денис Щукин.

Переговоры по продаже сети магазинов велись давно, уточнил агентству вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его данным, прямые магазины в собственном управлении брендов в это время не работали.

"Видимо, издержки, связанные с поддержанием такой "консервации" сети, вынудили владельца перейти к плану по передаче бизнеса местному менеджменту", – предположил он.

В конце августа японский производитель одежды Uniqlo прекратил аренду всех помещений для своих магазинов в России. Предварительно компания выплатила штрафы по договорам аренды, уволила сотрудников, выплатив им по 11 окладов, а также перевела японских менеджеров в другие страны.

Уточнялось, что российская компания Gloria Jeans откроет 11 торговых площадок на территории РФ совокупной площадью 18 тысяч "квадратов". Из них восемь площадок занимали магазины покинувших страну брендов H&M и Uniqlo.

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