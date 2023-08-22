Японский ретейлер Uniqlo полностью закрыл бизнес в России – СМИ

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Японский производитель одежды Uniqlo прекратил аренду всех помещений для своих магазинов в России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на владельцев торговых центров.

Так, например, помещения в ТЦ "Атриум" и "Европолис" в Москве занял бренд одежды Lime. В "Авиапарке", а также в торговых центрах "Мега" в Химках и Теплом Стане тем временем заработал аналог японского бренда – Just Clothes от компании, управляющей Lady&Gentleman City. Некоторые другие бывшие точки Uniqlo занял отечественный бренд Gloria Jeans.

Глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько в беседе с изданием рассказал, что Uniqlo фактически прекратила свою работу в России. Предварительно компания выплатила штрафы по договорам аренды, уволила сотрудников, выплатив им по 11 окладов, а также перевела японских менеджеров в другие страны.

Uniqlo приостановила свою работу в РФ с марта 2022 года. А в феврале этого года стало известно, что компания решила полностью покинуть российский рынок. В начале мая сообщалось, что японский бренд уступит свои торговые площади отечественным производителям.



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