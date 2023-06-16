Россия не выгоняла иностранные компании со своего рынка – Путин

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У иностранных компаний был выбор не уходить с рынка РФ, Россия их никак не выгоняла. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с речью на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка. <...> Даже, наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага", – сказал президент.

По его словам, ушедшие из РФ бренды не смогли устоять под давлением западных элит. Говоря же о компаниях, что остались в стране, глава государства заметил, что российские власти считают их отечественными.

В частности, президент указал на тот факт, что многие иностранные компании выпускали свою продукцию в России, поэтому на производстве их уход почти не отразился – поменялось лишь название.

В целом Путин нашел положительный момент в уходе зарубежных брендов. Дело в том, что это позволило освободить на отечественном рынке нишу объемом около 2 триллионов рублей, а также порядка 2 миллиона "квадратов" торговых площадей, которые теперь займут российские компании.

"Если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. <...> Практически все уже занято нашими предпринимателями", – отметил президент.

В то же время глава государства заметил, что двери российского рынка для иностранных компаний останутся открытыми, если те захотят вернуться, однако их поведение в текущих реалиях будет учтено.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Financial Times о том, что Кремль якобы попросил правительство разработать меры, которые позволили бы дешево приобретать активы ушедших с рынка РФ западных компаний.

