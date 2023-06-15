В Кремле опровергли данные о якобы проработке мер для дешевой покупки зарубежных компаний

Фото: kremlin.ru

Информация издания Financial Times о том, что Кремль якобы попросил российское правительство разработать меры, которые могли бы позволить дешево приобретать активы ушедших с рынка РФ западных компаний, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не соответствует действительности", – заявил представитель Кремля.

Ранее газета сообщила, что Путин якобы подписал указ о приоритетном праве покупки активов западных компаний со "значительной скидкой". После этого, говорилось в материале издания, они будут перепродаваться. Обязательным условием для потенциальных покупателей должно было стать размещение 20% купленных активов на фондовом рынке России.

До этого Путин поручил направлять добровольные взносы в бюджет РФ, поступающие от продажи активов иностранных компаний, на развитие туризма в России. Речь шла о средствах, полученных с продажи активов компаний недружественных стран.

