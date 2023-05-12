В Минфине РФ сообщили о возможности обмена замороженных активов небольших банков

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Объем заблокированных российских активов за рубежом приблизительно соответствует объему замороженных иностранных активов в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

"Это все (субкорсчета в евро небольших российских банков. – Прим. ред.) сейчас заблокировано, введено внешнее управление чиновниками той страны, в которой филиал этого банка (крупного российского банка с субкорсчетами небольших. – Прим. ред.) находится. На самом деле небольшие банки могут сейчас договориться, вывести свои небольшие средства оттуда путем обмена их на замороженные деньги иностранцев, то есть отдельно локальные вещи такие происходят", – сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Как уточнил замглавы Минфина, Россия приветствует такие обмены, однако европейская сторона им препятствует.

По словам Моисеева, к появлению такого переговорного рычага привели действия российских властей. В настоящее время объем российских активов, которые заморожены, и активов недружественных нерезидентов, замороженных в России, приблизительно совпадают, подчеркнул чиновник.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и Fortum. Как уточнили в Росимуществе, это не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

В связи с указом финская энергокомпания Fortum объявила о решении полностью списать активы в России на сумму 1,7 миллиарда евро. По мнению руководство концерна, "оправдание захвата активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ – просто прикрытие".

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