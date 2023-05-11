Fortum полностью списал российские активы на сумму 1,7 млрд евро

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Финская энергетическая компания Fortum объявила о решении полностью списать активы в России на сумму 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на квартальный отчет энергоконцерна.

"С прошлой весны мы последовательно искали выход с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу активов как к российским, так и зарубежным покупателям. Оправдание захвата наших активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ – просто прикрытие", – считает генеральный директор Fortum Маркус Раурамо.

Сумма списания российских активов составила 1,7 миллиарда евро. При этом, согласно отчету, стоимость всех активов компании на конец марта этого года достигала 9,8 миллиарда евро.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума". Решение российского президента не касается прав собственности, а также не лишает владельцев их активов и носит временный характер, уточняется в документе.

В Fortum расценили указ Путина как "грубое нарушение международных прав и прав компании как иностранного инвестора". Концерн уведомил российскую сторону, что выступает против передачи акций.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о законности указа. По его словам, российская сторона приняла такое решение, поскольку считает необходимым защищать свои интересы на фоне действий недружественных стран.

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