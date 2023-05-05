Компания Fortum выступила против передачи акций под временное управление Росимуществом

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Представители финской государственной энергетической компании Fortum считают, что введение временного управления акциями Росимуществом нарушает права инвесторов.

"Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", – передает ТАСС сообщение компании.

Концерн уведомил российскую сторону, что выступает против передачи акций. Там также напомнили, что электростанции компании отличаются своей эффективностью на российском энергорынке.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ устанавливает, что 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу.

После этого Fortum заявляла, что не получала информации о передаче российских активов во временное управление.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Он пояснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти", поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.



Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом