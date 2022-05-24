Производитель промышленного оборудования Sulzer объявил об уходе из России

Фото: sulzer.com

Швейцарский производитель газовых турбин, насосов и другого промышленного оборудования Sulzer покидает российский рынок и продает свои активы в стране. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Совет директоров <...> после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в российских дочерних компаниях Sulzer работает порядка 300 человек. В 2021 году суммарная стоимость полученных компанией заказов составляла около 3,2 миллиарда швейцарских франков (примерно 192 миллиарда рублей).

Ранее финская энергокомпания Fortum объявила об уходе из России. В частности, речь идет о прекращении инвестиций и финансирования проектов в РФ, а также продаже активов.

А до этого немецкий концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании. Позже там также заявили о намерении прекратить обслуживание поездов РЖД.

