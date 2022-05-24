Производитель промышленного оборудования Sulzer объявил об уходе из России

Фото: sulzer.com
Швейцарский производитель газовых турбин, насосов и другого промышленного оборудования Sulzer покидает российский рынок и продает свои активы в стране. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Совет директоров <...> после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в российских дочерних компаниях Sulzer работает порядка 300 человек. В 2021 году суммарная стоимость полученных компанией заказов составляла около 3,2 миллиарда швейцарских франков (примерно 192 миллиарда рублей).
Ранее финская энергокомпания Fortum объявила об уходе из России. В частности, речь идет о прекращении инвестиций и финансирования проектов в РФ, а также продаже активов.
А до этого немецкий концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании. Позже там также заявили о намерении прекратить обслуживание поездов РЖД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: