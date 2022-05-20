Главный акционер "Авито" решил выйти из российского бизнеса

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Главный акционер компании "Авито" – нидерландский конгломерат Prosus – объявил о намерении продать свои активы и выйти из российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иностранной компании.
"25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса", – говорится в релизе.
Отмечается, что Prosus приступил к поиску покупателя на пакет акций российской компании.
Ранее стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance продаст свои российские активы и прекратит коммерческую деятельность на российском рынке. Отмечается, что страховая группа уже договорилась о продаже бизнеса в РФ одиннадцати членам команды своего российского подразделения.
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