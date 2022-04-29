Holiday Inn покидает Россию – СМИ

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Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) принял решение уйти с российского рынка, пишет газета "Коммерсант".

В настоящее время с собственниками российских гостиниц ведутся переговоры о расторжении договоров на управление по соглашению сторон во избежание наложения штрафов.

Положение об обстоятельствах непреодолимой силы содержится в таких договорах, пояснила управляющий директор PFM Яна Уханова. По ее мнению, такое положение даст возможность отельной сети расторгнуть договор без штрафов, так как InterContinental Hotel Group не может продолжать работу в России в связи с возникшими проблемами с международными транзакциями.

По словам партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, чаще всего договоры заключаются западными гостиничными сетями по британскому, датскому или бельгийскому праву, где права операторов отелей защищены больше.

Эксперт добавил, что InterContinental Hotel Group может выйти из контрактов, где работал на прямом управлении, в то время как управляемые по франшизе объекты останутся работать по аналогии с некоторыми представителями ресторанного рынка.

Ранее сообщалось, что американские сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение о приостановке открытия новых отелей в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.