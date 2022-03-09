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Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что Amazon также приостанавливает доступ к Prime Video для клиентов из РФ и не будет принимать заказы на видеоигру New World.

Ранее американский производитель спиртных напитков Brown-Forman, владеющий брендами Jack Daniel's и Finlandia, объявил о приостановке деятельности на российском рынке.

До этого сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату. Компания Coca-Cola также объявила о решении приостановить свою деятельность в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.

