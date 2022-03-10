Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят открытия новых отелей в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Американские сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение о приостановке открытия новых отелей в России. Об этом сообщается на сайтах гостиниц.

В пресс-релизе Hyatt отмечается, что сеть продолжит оценивать деятельность отелей в России. В свою очередь, представители руководства Hilton также заявили, что закрывают свой офис в Москве.

Ранее американская компания Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов в России. Ограничение коснется порядка 15 каналов. Также будет приостановлена работа сервисов Discovery.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.