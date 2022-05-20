Швейцарский страховщик Zurich Insurance продает свой бизнес в РФ

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance продаст свои российские активы и прекратит коммерческую деятельность на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу страховщика.

Отмечается, что страховая группа уже договорилась о продаже бизнеса в РФ одиннадцати членам команды своего российского подразделения.

"Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", – говорится в заявлении.

Ранее агрегатор такси Gett принял решение о прекращении работы в России с 1 июня. Уточняется, что после 31 мая водители Gett не смогут получать заказы на поездки. При этом компания пообещала выполнить все обязательства по совершенным до конца месяца поездкам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.