Компания Fortum заявила, что не получала информации о передаче акций Росимуществу

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Финская государственная энергетическая компания Fortum не получала информации о передаче российских активов во временное управление Росимущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы расследуем и проясняем этот вопрос всеми возможными способами. Мы оцениваем ситуацию и сообщим, когда у нас будет больше информации", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что корпорация опубликует дополнительную и подтвержденную информацию относительно произошедшего, как только она станет доступна.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, были указаны доли зарубежных акционеров в российских компаниях Fortum и "Юнипро".

В мае прошлого года Fortum объявляла об уходе с российского рынка. В компании отметили, что намерены рассмотреть потенциальную продажу активов в России. Также финская сторона планирует при первой же возможности возобновить процесс выхода компании Uniper из владения ПАО "Юнипро" в стране.

В РФ Fortum занималась производством и сбытом электрической и тепловой энергии.

