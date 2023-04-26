Указ Путина о внешнем управлении акциями не касается прав собственности – Росимущество

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Указ президента РФ о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов. Об этом сообщается на сайте Росимущества.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", – говорится в сообщении ведомства.

В Росимуществе добавили, что введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны. Кроме того, при необходимости перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, может быть расширен.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Если РФ, а также российские физические или юридические лица лишаются права на имущество, которое находится за рубежом, указом вводится внешнее управление на активы недружественных стран на территории РФ.