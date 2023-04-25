"Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

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Группа компаний "Автодом" закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, сообщает ТАСС.

В ближайшее время дилер планирует назвать технологического партнера завода Mercedes в России, который также перешел к "Автодому".

Группа компаний получила право проводить техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в РФ, включая гарантийную и постгарантийную поддержку. "Автодом" также возобновит работу российских компаний и отгрузку запчастей с центрального склада.

"Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний", – заявил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

В октябре прошлого года компания Mercedes-Benz объявила о продаже своих долей в российских "дочках" локальному инвестору. О том, что Mercedes-Benz продает свой завод в подмосковном Есипове, стало известно в конце августа. Тогда основным претендентом на покупку также называли автомобильный холдинг "Автодом". Речь шла о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.

Ситуация на российском рынке авто осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

