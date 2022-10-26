Mercedes-Benz объявил о продаже своих долей в российских дочерних компаниях

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Компания Mercedes-Benz объявила о продаже своих долей в российских "дочках" локальному инвестору. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что новым владельцем российских компаний Mercedes станет "Автодом". Данная компания в перспективе сможет привлекать другие организации в качестве партнеров для совместного производства на базе завода в Есипово. При этом министерство сможет оказать поддержку в подборе технологического партнера.

Как уточнил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, "Автодом" также получит возможность осуществлять техобслуживание машин Mercedes, которые были проданы на рынке РФ.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции", – заключил Каримов.

О том, что Mercedes-Benz продает свой завод в подмосковном Есипове, стало известно в конце августа. Тогда основным претендентом на покупку также называли автомобильный холдинг "Автодом". Речь шла о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.

Ситуация на российском рынке авто осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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