Mercedes-Benz продает завод в Подмосковье – СМИ

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Mercedes-Benz продает свой завод в подмосковном Есипово. Основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг Автодом, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники.
Отмечается, что площадка принадлежит Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус, где 20% у СП Даймлер КамАЗ Рус, остальное – у головной Mercedes-Benz AG.
По словам одного из собеседников издания, дилер Автодом претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz может продать имущество своего российского подразделения "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров. В сделку, предположительно, войдут склад с автомобилями и дилерский центр. Российский завод автоконцерна решение о продаже активов не затронет.
В самой компании между тем заявили, что решение относительно бизнеса в РФ еще не принято.
В конце июня об уходе с российского рынка объявил финский производитель шин Nokian Tyres. При этом в компании пояснили, что рассматривают возможность продолжения операционной деятельности в РФ в автономном режиме. При этом не исключены и другие варианты контролируемого ухода с российского рынка.
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