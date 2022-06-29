Производитель шин Nokian Tyres продолжит работать в РФ в автономном режиме

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Финский производитель шин Nokian Tyres рассматривает возможность продолжения операционной деятельности в РФ в автономном режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил <...> предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России", – приводятся в сообщении слова гендиректора Nokian Tyres Russia Андрея Пантюхова.

При этом не исключены и другие варианты контролируемого ухода с российского рынка. Отмечается, что совету директоров материнской компании требуется время для окончательного решения, которое, как ожидается, будет принято в июле – сентябре текущего года.

Пока же производитель продолжит работать в России, в том числе сохранит производство во Всеволожске. Компания намерена выполнять все свои обязательства перед партнерами и сотрудниками.

Накануне Nokian Tyres объявила о своем уходе с рынка РФ на фоне ситуации вокруг Украины и сопряженных с ней санкций. При этом в компании подчеркивали, что соответствующие процессы будут осуществляться с учетом

интересов сотрудников и при соблюдении российского законодательства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

