Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге

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Официальный представитель компании Toyota в России "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
В пресс-службе уточнили, что компания намерена выполнить обязательства перед рабочим составом предприятия в отношении выплат, в том числе дополнительных компенсационных.
"Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", – добавили в ведомстве.
В Минпромторге сообщили, что совместно с компанией представители ведомства рассматривают дальнейшие варианты развития площадки.
Завод "Тойота Мотор" был открыт в Санкт-Петербурге в 2007 году. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год.
В Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что в 2021 году официальный представитель Toyota в России увеличил объем продаж до 98 тысяч штук в год.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Mercedes-Benz продает свой завод в подмосковном Есипово. Тогда основным претендентом на покупку назвали автомобильный холдинг "Автодом".
Речь шла о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.
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