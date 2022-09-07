"АвтоВАЗ" не планирует перезапускать производство Lada X-Ray

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"АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство автомобилей Lada X-Ray. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС.

По его словам, слишком большой комплект запчастей в этой модели заблокирован для поставок.

Ранее сообщалось, что компания в среднесрочной перспективе намерена начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta. По его словам, кроссоверы являются сегодня наиболее востребованным среди покупателей.

