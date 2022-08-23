В Москве построили новый завод по выпуску деталей для автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице построили завод по выпуску деталей для машин. Объект возвели в Бирюлеве Западном, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Землю под создание производственного комплекса общей площадью 36,6 тысячи квадратных метров выделили без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.
По его словам, на новом предприятии получится выпускать более 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковушек ежегодно. Кроме того, благодаря этому проекту в столице останется современное производство и 330 рабочих мест.
При этом построенное предприятие является одним из главных производителей автодеталей для "АвтоВАЗа" и может стать партнером нового завода "Москвич".
Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ведомство сопровождало проект на всех этапах его реализации – от подбора земли до ввода в эксплуатацию.
В 2019 году, по словам Овчинского, столичный кабмин присвоил компании "Альфа Автоматив Техноложис", которая вела данный проект, статус ИПП, благодаря чему полагаются налоговые льготы.
"Например, для таких объектов почти на четверть снижается региональная налоговая нагрузка: налог на прибыль составляет 13,5 вместо 17%, налог на имущество обнуляется, ставка арендной платы – менее одного процента от начисленной", – пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
В свою очередь, гендиректор компании "Альфа Автоматив Техноложиз" Зоригто Саханов заявил, что получение разрешения на запуск предприятия является событием как для самого объекта, так и для главных российских автомобилестроителей.
Ранее стало известно, что завод по производству архитектурного бетона построят в Походном проезде на северо-западе столицы. Как отмечал Ефимов, Москва заключила с инвестором договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Сообщалось, что на заводе будут ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров товарного бетона, а также архитектурный бетон и различные изделия из него.
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