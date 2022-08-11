Собянин предоставил льготы проекту по созданию технопарка в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекту по созданию технопарка "Алкон Север". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый статус позволит снизить налоговую нагрузку инвестора по региональным выплатам примерно на 25%. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города, будет снижена до 13,5 с 17% стандартных. Обнулится ставка налога на имущество, а земельный налог снизится до 0,7%.

Инвестор также сможет стать участником программы субсидирования расходов на строительство технопарков. Он сможет получить субсидии на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса – до 300 миллионов в год, а также на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год.

Также инвестор вправе претендовать на возмещение затрат по лизингу оборудования и технологическое приобретение к инженерным сетям.

Известно, что "Алкон Север" построят в районе Аэропорт. Ранее на месте находились склады завода "Изолятор".

В новом технопарке разместят компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения и работе с базами данных. На территории предприятия продолжат функционировать научно-исследовательские подразделения завода "Изолятор".

В технопарке планируют создать 170 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 3,7 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Калибр" разработчику IТ-решений в сфере ретейла.

Новый статус постановлением мэра Москвы присвоен производителю контрольно-кассовой техники и IТ-решений ООО "АТОЛ". Организация получит право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой компании будет снижена до 13,5% (стандартный показатель – 17%).

