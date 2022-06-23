14 технопарков появятся в индустриальных кварталах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на месте заброшенных территорий столицы будут построены не менее 14 новых технопарков.

По словам представителя мэрии, данный вектор развития города определяется проектом "Индустриальные кварталы", который направлен на преобразование заброшенных и неэффективно используемых территорий.

"В рамках реализации проекта в Москве появится минимум 14 технопарков, в них будут работать высокотехнологичные предприятия, они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам", – подчеркнул Ефимов.

Новые технопарки расположатся в семи округах Москвы, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Наибольшее число приходится на запад и север столицы – по четыре комплекса. Еще два технопарка возведут на юго-западе города, по одному – в Зеленограде, Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах.

Проект "Индустриальные кварталы" в Москве позволит дополнительно создать примерно 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций на реализацию данной инициативы составит семь триллионов рублей.

Ранее в июне стало известно, что в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Северянин в Ярославском районе в рамках проекта "Индустриальные кварталы". На преобразование территории площадью более 27 гектаров будет выделено почти 38 миллиардов рублей.

