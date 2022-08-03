Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Калибр" разработчику IT-решений

10:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Калибр" разработчику IТ-решений в сфере ретейла. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новый статус постановлением мэра Москвы присвоен производителю контрольно-кассовой техники и IТ-решений ООО "АТОЛ". Организация получит право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой компании будет снижена до 13,5% (стандартный показатель – 17%).
Компания "АТОЛ" была основана в 2001 году. Изначально организация занималась поставками западного оборудования для автоматизации торговли, а теперь перешла к самостоятельной разработке программных продуктов и занимает примерно 40% российского рынка контрольно-кассовой техники.
Производитель займет в технопарке "Калибр" территорию площадью 3 673 квадратных метра. На этом участке будут работать 190 человек, занятые в разработке облачных решений и программного обеспечения (всего в компании трудоустроены 500 специалистов). Один из проектов компании – собственный платежный сервис "АТОЛ Pay" для банковских терминалов и оплаты через QR-коды.
Технопарк "Калибр" специализируется на приборостроении, аддитивных технологиях, беспилотном и электротранспорте, водородной энергетике, телекоммуникационных технологиях, креативных индустриях и медицинских исследованиях.
В декабре 2021 года был представлен первый якорный резидент технопарка "Полюс". Эту позицию занял российский производитель аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО "Центр ВОСПИ".
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